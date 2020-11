Coronavirus in Veneto, bilancio pesante: 71 morti in 24 ore e duemila contagiati Bollettino

Coronavirus in Veneto: bilancio pesante sul fronte vittime nelle ultime 24 ore: 71 le persone morte per il virus e il numero complessivo dei decessi sale a 3.781. I nuovi casi sulla base dei tamponi effettuati sono 1.960 e le persone attualmente positive sono 81.142. I malati ricoverati nei reparti non critici salgono a 2.661, mentre in trapia intensiva ci sono 333 pazienti.

Coronavirus in Fvg, l'indice di contagio cala sotto il 10 per cento: 575 nuovi casi e 21 morti

