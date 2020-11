Coronavirus in Veneto, nelle ultime 24 ore 2.003 nuovi positivi e 34 vittime Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino delle 8 di stamani. Gli ultimi dati sul contagio da Covid nella nostra regione.

I dati nelle 24 ore

Il Veneto ha registrato oggi 2.003 nuovi positivi al Covid, per complessivo 145.592 infetti da inizio dell'epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8 di stamani. Sale anche il numero dei decessi: sono 34 le vittime in più rispetto a ieri, per un totale di 3.711 morti tra ospedali e case di riposo dal 21 febbraio scorso ad oggi. Gli attualmente positivi sono 80.665 (+954). Sale ancora la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid in area non critica sono ad oggi 2.608 (+26), quelli in terapia intensiva 339 (+8).

