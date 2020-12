Coronavirus in Veneto, balzo in avanti delle vittime (+107), aumentano anche i ricoveri ma calano le terapie intensive. I nuovi contagi sono ​2.535 Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino delle 8 di stamani, martedì 1 dicembre 2020. Il Veneto registra un balzo di 107 decessi di pazienti con Covid nelle ultime 24 ore, che porta il dato complessivo delle vittime a 3.818. I nuovi contagi sono 2.535, numero contenuto se raffrontato con quelli delle ultime settimane, per un totale di 148.127 infetti dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione. I soggetti attualmente positivi sono 80.997 (+332). Un dato fortemente negativo è quello dei ricoveri in area medica, 2.706, 98 più di ieri, mentre calano le terapie intensive, con 330 posti occupati (-9).

