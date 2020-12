Coronavirus Veneto, 108 morti nelle ultime 24 ore, oltre 2000 positivi nelle notte

Coronavirus Veneto, il Veneto tocca le 4.173 vittime dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, con 108 nuovi decessi nelle 24 ore e 57 durante la notte. Il dato emerge dal Bollettino regionale delle ore 8 di oggi. Continua la crescita costante dei nuovi contagi: 2044 nella notte per un totale di 74.956 casi da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 74.956 (+2.027). Stabile la situazione clinica, con 2.719 ricoveri in area non critica ementre scendono i pazienti invterapia intensiva che sono a 340 di cui 312 positivi.

APPROFONDIMENTI AZIENDA ZERO Coronavirus Veneto, altri 3.635 casi e 75 vittime in 24 ore, stabili... 4 DICEMBRE Coronavirus Veneto, 2.072 positivi e 24 morti nella notte, giù... BOLLETTINO Coronavirus in Veneto: altre 60 vittime in 24 ore, i morti superano... IL BOLLETTINO Coronavirus Veneto, 1952 nuovi positivi, 42 morti. In calo i ricoveri VENETO Coronavirus Veneto, 3287 nuovi casi e 91 vittime in 24 ore: i... AZIENDA ZERO Coronavirus Veneto, 1124 casi e 31 vittime da stamani, frenano i... NELLE 24 ORE Coronavirus in Veneto, balzo in avanti delle vittime (+107),... IL BILANCIO Coronavirus in Veneto, bilancio pesante: 71 morti in 24 ore e duemila... I DATI Coronavirus in Veneto, nelle ultime 24 ore 2.003 nuovi positivi e 34... PRIMO PIANO Covid, quanto dura l'infezione: per i pazienti più gravi...

La diffusione dei positivi al Coronavirus tra le province è la seguente: 520 a Verona, 438 a Treviso, 325 a Padova, 284 a Venezia, 277 a Vicenza, 79 a Belluno, 63 a Rovigo.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO - LEGGI E SCARICA

Ultimo aggiornamento: 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA