Verona. Aggressione con bastoni alla festa di Rifondazione: due Daspo e tre avvisi orali ai responsabili

VERONA - Due Daspo di 18 mesi e tre avvisi orali. Sono questi i provvedimenti emessi dal questore di Verona in merito a quanto accaduto la notte del 18 luglio alla festa di Rifondazione comunista.

I tre che hanno ricevuto l'avviso orale hanno precedenti per reati contro la persona a sfondo razziale.

Quella notte un gruppo di giovani di estrema destra ha fatto irruzione nel bel mezzo della festa a volto coperto e con dei bastoni, picchiando chiunque capitasse a tiro. Si tratta degli stessi che avevano aggredito i tifosi del Marocco la sera della vittoria di una partita dei Mondiali. I cinque sono stati subito identificati e denunciati per lesioni aggravate, violenza privata, porto di oggetti atti a offendere e travisamento in pubblica via.