Verona. Militanti di estrema destra alla festa di Rifondazione: picchiano i presenti con dei bastoni, 3 feriti

VERONA - Un agguato alla festa di Rifondazione comunista. Poco dopo la mezzanotte tra lunedì 17 e martedì 18 luglio un gruppo di giovani si è presentato in via Bresciani dove si celebrava la "Festa in Rosso - Festa del partito della rifondazione comunista". Si tratta di persone già note per essere state coinvolte nelle aggressioni perpetrate a dicembre nei confronti di alcuni tifosi del Marocco che stavano festeggiando la vittoria della loro nazionale di calcio.

I cinque giovani, militanti di estrema destra, hanno lanciato un petardo nell'area dove si teneva la festa, rischiando di far del male a qualcuno. Dopo di che hanno aggredito i presenti con dei bastoni prima di scappare via. I poliziotti li hanno intercettati nel giro di poco e la Digos li ha identificati tutti.

I filmati sono al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti per accertare le responsabilità di ognuno: si attende che i tre feriti sporgano denuncia.