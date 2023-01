Verona. Estremisti di destra violenti con i tifosi marocchini dopo la vittoria ai mondiali: 13 Daspo

VERONA - Divieto di accesso agli stadi di tutta Italia e tutta Europa. Il questore Ivana Petricca ha disposto 13 Daspo nei confronti di un gruppo di giovani vicini all'area di estrema destra.

Lo scorso 6 dicembre, in occasione della partita dei mondiali Spagna-Marocco, i tifosi marocchini erano scesi per le strade di Verona per festeggiare la vittoria. Ed è in quel momento che il gruppo di 13 giovani ha messo in atto comportamenti violenti nei confronti dei tifosi marocchini. Dei provvedimenti emessi 2 hanno durata di 5 anni con obbligo di firma in questura, gli altri vanno da 1 a 2 anni. Non potranno avvicinarsi allo stadio Bentegodi e alla stazione di Verona quando ci saranno partite.