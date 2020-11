Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30: Coronavirus in Veneto, le ultime notizie

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 30 novembre, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Sono ancora molte le partite aperte sul fronte della pandemia, i ristori in caso di chiusura della montagna d'inverno, il vaccino, la riapertura delle scuole, il Natale che si avvicina a gran passi e tutte le regole che verosimilmente dirigeranno le nostre vite durante le feste, racchiuse nel Dpcm del 3 dicembre. Intanto ieri sera il governatore è apparso in una veste inedita, quella di ospite della trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa (LEGGI ).

APPROFONDIMENTI GLI AGGIORNAMENTI Fedriga in diretta oggi: l'Rt si conferma in discesa, in Fvg si... CHE TEMPO CHE FA Zaia in diretta da Fabio Fazio a Che tempo che fa: «Covid, il... I TIMORI DI ZAIA Covid. «Il Veneto rischia l'arancione». E dalla... COVID Zaia, la strigliata: «Black friday, centri città pieni,... PADOVA Black Friday, è assalto ai negozi per i super sconti LA POLEMICA Covid, Bassetti: «La Capua è una veterinaria che parla... EMERGENZA COVID Il Veneto resta zona gialla, ma Zaia avverte: ​«Proibito...

Zaia in diretta oggi

Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA