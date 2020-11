Morto Remo Sernagiotto, il noto politico e imprenditore si è spento oggi in ospedale Foto

TREVISO - Non ce l'ha fatta Remo Sernagiotto, oggi alle 16 il politico e imprenditore veneto è morto nell'ospedale di Treviso. Fatali sono stati i gravissimi danni cerebrali causati da un’importante ipossia conseguente all’arresto cardiaco che lo aveva colpito lunedi mattina.

Chi era Sernagiotto

Storico esponente politico veneto, è stato Capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Montebelluna dal 1998 al 2002. Consigliere regionale della Regione Veneto per la prima volta nel 2000, rieletto nel 2005 e nel 2010, e viene nominato assessore regionale dal presidente Luca Zaia. Nel 2014 ha lasciato gli incarichi in Regione perché eletto al Parlamento europeo. Nel 2015 l'addio a Forza Italia e il suo passaggio dal gruppo PPE al gruppo ECR, aderendo a Conservatori e Riformisti di Raffaele Fitto. L'ultima candidatura nel 2019 alle Elezioni europee, insieme a Fitto nella lista di Fratelli d'Italia, ma non viene rieletto.

La vicenda giudiziaria

Sempre nel 2019 Remo Sernagiotto viene rinviato a giudizio per lo scandalo Ca’ della Robinia assieme ad altri quattro imputati.

