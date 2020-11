Fedriga in diretta oggi: il punto sul Covid in Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga torna a parlare in diretta ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Il presidente della Regione fa il punto sulla situazione Covid, sul procedere della pandemia e sulle misure adottate per contrastare la diffusione del virus.

Fedriga in diretta oggi

I DATI

L'avvio della conferenza stampa è affidato al vicepresidente Riccardo Riccardi. "In Terapia intensiva - spiega - si registra una crescita diversa e più lineare rispetto alla prima ondata. La situazione è più pesante in Area medica e impone diverse misure. Abbiamo superato le due soglie nazionali riguardanti i ricoveri. Rispetto alla prima ondata abbiamo un fenomeno completamente diverso: gli accessi in ospedale sono quasi raddoppiati. Nel mese di novembre sono transitate negli ospedali 1.600 persone. Gli ingressi in Terapia intensiva (non considerando le dimissioni) sono stati 170 solo a novembre".

Ultimo aggiornamento: 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA