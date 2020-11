Case di riposo, emergenza in Veneto: manca personale. Lanzarin: «Stiamo cercando di trovare tutte le soluzioni possibili»

Case di riposo, protesta questa mattina degli operatori. L'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin risponde spiegando cosa sta accadendo: «Abbiamo cercato di insistere sulla possibilità che il personale sanitario possa prestare servizio nellle case di riposo, dando disponibilità di 1, 2 ore. COn azienda zero stiamo valutando le manifestaioni di interesse per capire se ci sia personale da inviare. Abbiamo un dialogo con la cooperazione sociale, contattata anche la parte di volontariato e terzo settore e ragioniamo anche su piani di concentrazione di ospiti in strutture diverse. L'idea potrebbe essere quella di individuare le strutture dove vi siano molti positivi e spostare i negativi, ma ragioniamo con tutte le cautele perché questa operazione è molto delicata. Stiamo cercando di trovare tutte le soluzioni possibili. Siamo vicini ai lavoratori e abbiamo aperto i canali portando a governo e ministro la situazione delle strutture, vorremmo che inserissero dei ristori per queste strutture, ma anche la possibilità e risorse per dare incentivi al personale sanitario che ha operato con il Covid in queste strutture».

