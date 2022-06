Domenica con la Vogalonga, in bacino oltre settemila appassionati ai remi: interruzioni e variazioni dei servizi di trasporto pubblico La tabella

VENEZIA - Oggi alle 9 parte la Vogalonga numero 46. Alla partenza, in Bacino di San Marco, 1.797 barche con 7mila 158 rematori. Uno spettacolo che torna al suo pieno splendore dopo due anni di edizioni ridotte (nel 2020 fu fatta un'edizione virtuale, nel 2021 una versione ridotta). Per l'occasione e per lasciare alle barche a remi il campo libero, il servizio di trasporto pubblico gestito da Actv Spa subirà una serie di interruzioni nel servizio, soprattutto per le linee in canal Grande, che si fermeranno tra le 7.30 e le 14.

LEGGI TUTTE LE MODIFICHE ai servizi ACTV CLICCANDO QUI

Per ogni particolare, ecco la tabella.