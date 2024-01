VENEZIA - Sui tre milioni e mezzo di passeggeri controllati, a bordo dei mezzi Actv, sono state elevate in tutto solo 74 mila multe. Di queste, 22mila sono state regolarizzate subito, altre 22mila sono state pagate a 60 giorni, mentre per le altre 30mila (che rappresentano oltre il 40 per cento del totale) si apre un discorso a parte. Perchè Actv è costretta a dar vita prima a un’ordinanza e poi proseguire con il recupero dei crediti. Un iter più costoso, più lungo, che “costa” risorse alla partecipata del Comune che quindi deve spendere ancora soldi per recuperare quanto dovuto. I dati emergono da un’analisi di Avm condotta nel 2023 sui controlli effettuati da parte di marinai, verificatori e autisti, oltre alle guardie giurate incaricate. In media, ogni agente ha verificato 28mila persone, rilevando circa mille sanzioni, quindi una persona su 28 per ogni agente risulta esser stata trovata irregolare. Una volta constatata l’assenza del biglietto dalle tasche del passeggero, ecco che si apre il capitolo multe.

I passeggeri più “portoghesi” che utilizzano i mezzi Actv sono quelli che utilizzano le linee extraurbane.