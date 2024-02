VENEZIA - Al momento è solo un'ipotesi sulla quale si stanno facendo simulazioni e ragionamenti organizzativi nell'ambito di un piano complessivo di riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Non è ancora nata, quindi, ma la sperimentazione San Giuliano-San Giobbe stimola già il dibattito tra i sindacati. Il collegamento che potrebbe alleggerire - e non poco - il traffico automobilistico nei principali accessi verso Venezia, quindi Tronchetto e piazzale Roma, è oggetto delle attenzioni della Uil. In una nota inviata al Comune, ai vertici di Actv e ai responsabili del sindacato, la sigla sindacale chiede lumi sulla novità. Nella lettera si premette che l'iniziativa sul nuovo collegamento è letta con favore: «Pur non conoscendo un piano industriale trasportistico complessivo ed esaustivo per la città di Venezia, apprendiamo di uno studio Actv relativamente ad un collegamento acqueo tra San Giuliano e San Giobbe e riteniamo positivo l'aumento complessivo del servizio pubblico di Tpl (trasporto pubblico locale, ndr) veneziano a favore dell'utenza sia locale che turistica».