Turista Usa violentata in spiaggia da un amico conosciuto in chat

Destini incrociati, loro malgrado, per due ragazze che nella stessa notte hanno subito violenza nel Veneziano. Una a Jesolo, turista statunitense, l’altra a Marghera, residente in città. Entrambe pensavano di trascorrere un sabato sera di divertimento, entrambe si sono ritrovate in ospedale sottoposte agli accertamenti medici di prassi nel caso di denuncia di aggressioni sessuali. A indagare è la Squadra mobile di Venezia, che si trincera dietro il più stretto riserbo. A rivolgersi al 113, attorno all’una di...