I ladri devastano la casa della prof: «Sono sconvolta, butterò via tutto»

di Diego Degan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVARZERE - «Butterò via tutto, abiti e coperte. Oltre ad essere sporchi non potrei più tenerli in casa senza pensare a quello che è accaduto». La professoressaè sconvolta. Conosciuta e stimata in città, per il suo ruolo educativo (insegna religione all’istituto Marconi) e sociale (è coordinatrice della Protezione civile e fa parte di diverse associazioni di volontariato), è toccato a lei fare le spese dell’ennesimaladresca, in località, domenica sera.