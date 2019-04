Crede di vendere la bicicletta on line, gli svuotano il conto corrente

di L.Gia.

MIRA- Cerca di vendere on line una bici e si ritrova con il conto prosciugato. E' accaduto nei giorni scorsi a un sessantenne di Mira che aveva messo in vendita la sua bicicletta in alcuni siti web. Sulla truffa e su altre analoghe sta indagando la Polizia postale. «Bisogna fare attenzione alle vendite on line avverte Alfeo Babato di Federconsumatori Riviera del Brenta sono sempre più frequenti le segnalazioni di truffe». Un mirese aveva deciso di vendere la bicicletta on line pubblicando l'offerta su noti siti di...