VENEZIA - Il 2024 sarà l’anno della sperimentazione del Contributo d’accesso per entrare a Venezia. Una “tassa” di 5 euro, con 29 giornate di test indicate nel calendario pubblicato in questa pagina, pagate da chi ha più di 14 anni e arriva a Venezia in giornata (non dai residenti o pendolari), previa registrazione al portale http://cda.ve.it, che rilascerà un “qr code”. Con l’approvazione nell’ultimo consiglio comunale della riscossione da parte di VeLa, si è completato un ulteriore passo verso la definizione della misura. E ieri il Comune, sul proprio sito, ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti.



All’interno di una giornata che prevede l’applicazione del contributo di accesso, sono previste fasce nelle quali non si paga il contributo?

Sì, in via sperimentale per il 2024, il contributo di accesso non si applica dalle 16 alle 8.30 del giorno successivo e non è necessaria la prenotazione.



È prevista una soglia giornaliera di presenze?

La sperimentazione per l’anno 2024 non prevede l’applicazione del concetto di soglia giornaliera, intesa come il numero di accessi oltre i quali il contributo dovuto può avere differenti importi.

Se vado in una delle isole minori della Laguna devo pagare il contributo di accesso?

No, per l’anno 2024, in via sperimentale, non è prevista la prenotazione né il pagamento del contributo d’accesso per chi si reca in una delle isole minori della laguna. Le isole di San Michele e Giudecca sono comprese nel perimetro della Città antica.



Sono residente nel Comune di Venezia: sono escluso dalla prenotazione e dal pagamento del contributo di accesso?

I residenti sono esclusi dalla prenotazione e dal pagamento del contributo di accesso e ad un eventuale controllo potranno dimostrare la loro condizione con esibizione di un documento che attesti la relativa condizione.



Sono nato a Venezia, devo prenotare l’ingresso e/o pagare il contributo di accesso?

No, i nati a Venezia non devono prenotare e/o pagare il contributo di accesso, ma devono dimostrare, ad un eventuale controllo, la propria condizione mediante esibizione di un documento da cui si ricavi la nascita a Venezia.



Sono un lavoratore non residente e non nato nel Comune di Venezia, devo prenotare o pagare il contributo di accesso?

I lavoratori, non residenti e non nati nel Comune di Venezia, dipendenti e autonomi, anche pendolari, con sede operativa stabile (anche temporanea) nella Città antica possono acquisire un voucher continuativo annuale. I lavoratori che devono raggiungere la Città antica occasionalmente per la propria attività dovranno prenotare l’accesso acquisendo un voucher valido per le giornate in cui è previsto il contributo di accesso. Solo a seguito controllo che attesti l’accesso a Venezia, potranno essere richieste ulteriori informazioni che dimostrino lo status di lavoratore.



Sono uno studente non residente e non nato nel Comune di Venezia, devo prenotare o pagare il contributo di accesso?

Gli studenti non residenti e non nati nel Comune di Venezia, anche pendolari, di istituti di ogni ordine e grado con sede operativa stabile nella Città antica possono acquisire un voucher continuativo annuale. Gli studenti in viaggio o visita d’istruzione dovranno prenotare l’accesso acquisendo un voucher valido solo per le giornate in cui è previsto il contributo di accesso.



Sono un soggetto/componente di nucleo familiare (non residente), proprietario o multiproprietario di un immobile nella Città antica di cui pago l’Imu, devo pagare il contributo d’accesso?

No, i proprietari o multiproprietari di immobili non residenti ed i componenti del loro nucleo familiare dovranno acquisire un voucher di esenzione valido fino a che permane la proprietà e comunque da rinnovarsi annualmente (se in regola con il pagamento IMU). La prenotazione non dovrà essere effettuata in occasione dei singoli accessi, ma ci sarà solo l’obbligo di esibizione del voucher di esenzione ad eventuali controlli. Per le multiproprietà il voucher è valido per il periodo di multiproprietà.



Chi è esentato dal pagamento del contributo di accesso?

Per la visita in giornata a Venezia, nei giorni in cui la sperimentazione è attiva, sono esenti dal pagamento del contributo di accesso, ma dovranno prenotarsi obbligatoriamente: i turisti soggiornanti in strutture in Comune di Venezia; i residenti temporanei; i residenti in Veneto; le persone con disabilità certificata e un accompagnatore; chi ha necessità di visite o terapie mediche; gli accompagnatori o visitatori di degenti in ospedale o ospitati presso una struttura socio-sanitaria; Gli atleti per eventi sportivi Coni in Città antica; persone convocate per ragioni di giustizia presso uffici pubblici situati nella Città antica; i locatari, i coniugi, i parenti fino al terzo grado e le persone in visita a residenti nella Città antica.



Sono un soggetto che vuole assistere ad una competizione sportiva ed ho acquistato il biglietto di trasporto dedicato all’evento, devo pagare il contributo di accesso?

Non sono soggetti al pagamento e ad alcuna prenotazione i tifosi che utilizzano le linee appositamente dedicate (tipicamente quelle che partono dalla terraferma e che arrivano direttamente allo stadio Penzo).



Sono un soggetto che partecipa a manifestazioni, a pagamento o gratuite, organizzate dall’Amministrazione Comunale o patrocinate dall’Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale, devo pagare il contributo di accesso (es. Bocolo del 25 Aprile)?

Sì, a meno che non siano manifestazioni individuate con deliberazione di Giunta come esentate dal contributo di accesso. La deliberazione individuerà anche le modalità con le quali dimostrare la relativa condizione di esenzione.



Devo recarmi presso il coniuge, unito civilmente, convivente o parenti o affini fino al 3° grado residente nella Città antica del Comune di Venezia, devo pagare il contributo di accesso?

No, per le giornate di applicazione previste nel 2024, il coniuge, unito civilmente, convivente, parenti o affini fino al 3° grado devono solo prenotare l’accesso alla Città antica del Comune di Venezia (dichiarando il grado di parentela) come indicato nell’art. 5, comma 1, lettera t), del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso.



Sono un soggetto coniugato, unito civilmente, convivente o parente o affine fino al 3° grado di un residente nella terraferma del Comune di Venezia, devo pagare il contributo di accesso per visitare la Città antica?

Si, per le giornate di applicazione previste nel 2024, i soggetti coniugati, uniti civilmente, conviventi o parenti o affini fino al 3° grado di un residente nella terraferma del Comune di Venezia devono pagare il contributo di accesso alla Città antica, se non rientrano tra i soggetti appartenenti alle condizioni di esclusione (art. 4) e di esenzione (art. 5).



Non sono un parente e vorrei partecipare ad un funerale nella Città antica del Comune di Venezia, devo pagare il contributo?

Si, per le giornate di applicazione previste nel 2024, se non rientra tra i soggetti appartenenti alle condizioni di esclusione (art. 4) e di esenzione (art. 5) e non è coniuge, unito civilmente, convivente, parente o affine fino al 3° grado deve pagare il contributo di accesso. L’esenzione potrebbe in ogni caso essere acquisita tramite un parente del defunto residente in Città antica che proceda a trasmettere l’esenzione.



Devo partecipare ad una celebrazione (matrimonio, comunione, cresima, etc.) nella Città antica del Comune di Venezia, devo pagare il contributo?

Si, per le giornate di applicazione previste nel 2024, se non rientra tra i soggetti appartenenti alle condizioni di esclusione (art. 4 del regolamento) ed esenzione (art. 5 del regolamento). In ogni caso se la celebrazione riguarda un residente, lo stesso, o un suo familiare residente, può invitare e riconoscere l’esenzione.



Sono stato convocato per ragioni di giustizia in uffici pubblici situati nella Città antica del Comune di Venezia, devo pagare il contributo di accesso?

No, per le giornate di applicazione previste nel 2024, deve solo prenotare l’accesso alla Città antica del Comune di Venezia come indicato nell’art. 5, comma 1, lettera w), del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso.



Devo recarmi in visita ad un amico/a residente nella Città antica, devo pagare il contributo d’accesso?

No, per le giornate di applicazione previste nel 2024, amici e conoscenti in visita a persone residenti a Venezia Città antica o Isole non dovranno pagare purché in possesso di un voucher di esenzione la cui attivazione sarà a carico del residente. Il voucher di esenzione potrà coprire tutti i giorni di permanenza.