Fine settimana di rientri: giornata da bollino nero nelle Autostrade Alto Adriatico

TRIESTE - Weekend di traffico intenso lungo la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico. Nel secondo fine settimana di controesodo, sono previsti circa 183mila transiti domani, 26 agosto, giornata contrassegnata dal bollino nero, e quasi 166mila domenica (bollino rosso).

Nella stessa giornata, in direzione Trieste, si avrà traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari (16mila veicoli attesi a Latisana) e in uscita alla barriera di Trieste Lisert per effetto delle ultime partenze dei turisti verso le mete delle vacanze. Traffico sostenuto è previsto anche nel pomeriggio in A23 Palmanova-Udine, in direzione Palmanova e in A28 Portogruaro-Conegliano, in carreggiata Sud con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro. Domenica, secondo le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, i flussi dovrebbero leggermente diminuire, con possibili code sempre all'ingresso di Lisert e in uscita e in entrata a Latisana.