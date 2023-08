Viaggia a 146km all’ora in tangenziale: patente ritirata e batosta da 543 euro di multa

UDINE - Sfrecciava a 146 km/h sulla tangeniale di Udine dove il limite massimo è di 90.

Tutto bene fino a quando la velocità del conducente spericolato incrocia lo stop forzato di una paletta. Risultato? 543 euro di multa da pagare e immediato ritiro della patente di guida, trasmessa alla Prefettura per la sospensione da 1 a 3 mesi.

49 sanzioni per eccesso di velocità

Eccesso di velocità che ha riguardato anche altri quattro conducenti, fermati lungo la tangenziale e sanzionati per il superamento di oltre 40 Kmh. Scattate medesime sanzioni. Altri tre con eccedenze minori, senza il ritiro della patente di guida. Dodici i conducenti di mezzi pesanti (adibiti al trasporto di cose o persone) sanzionati in autostrada per il superamento dei limiti massimi di categoria, il cui accertamento della velocità è stato svolto attraverso l’esame del tachigrafo digitale. In tutto sono state messe in campo ben sette pattuglie della Polizia Stradale per effettuare controlli sulla velocità, che hanno comportato l'utilizzo dell’autovelox, del Telelaer e Provida. Accertate 49 violazioni del superamento di velocità, 13 contestate nell’immediatezza ai rispettivi conducenti, di cui 5 con il ritiro immediato della patente di guida.

Sanzioni oltre 800 euro

In uno dei suddetti controlli nei confronti dell’autotrasportatore è scattato anche il ritiro della patente ed una pesante sanzione di Euro 866,00 perché si è scoperto che nel dispositivo aveva inserito una scheda per la registrazione dei dati non propria, intestata ad altro conducente. Sempre in autostrada, 3 autotrasportatori sono stati sorpresi a circolare nonostante il divieto imposto ai mezzi pesanti, che come noto nei fine settimana di grande esodo estivo viene esteso al venerdì pomeriggio e per l’intera giornata di sabato e domenica. Anche in questi casi è scattato il ritiro della patente di guida del conducente e delle carte di circolazione, con il fermo immediato dei veicoli. Mentre 8 sono state le violazioni accertate per l’uso del cellulare, e 23 per il mancato uso delle cinture di sicurezza.