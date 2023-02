Teglio Veneto. Malore improvviso durante il lavoro: Claudio, falegname 64enne, muore tra le braccia dei colleghi

TEGLIO VENETO - FOSSALTA - L'improvviso malore mentre sta lavorando: 64enne di Teglio Veneto muore per infarto. Claudio Zanon era al lavoro nella falegnameria per la quale prestava la sua manodopera a Fratta di Fossalta di Portogruaro quando è accaduto l'imprevisto. Nel pomeriggio di ieri, martedì 21 febbraio, verso le 16:30 Zanon si trovava al lavoro. All'improvviso è stato colto da un malore con i colleghi che si sono subito mobilitati per prestargli soccorso. Immediata la richiesta d'aiuto giunta al 118 che ha inviato l'ambulanza di Portogruaro.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari per Zanon c'è stato niente da fare. L'uomo è deceduto tra le braccia dei colleghi. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Villanova di Fossalta di Portogruaro diretti dal maresciallo Simone Muccin che hanno accertato la causa naturale del decesso. La salma è stata trasferita in obitorio. Claudio Zanon, che viveva a Teglio Veneto, lascia la moglie.