LIDO - Era il maestro di tennis per eccellenza Franco De Biasi, lidense, morto all'età di quasi 98 anni che avrebbe festeggiato a maggio. Abitava al Lido a Città Giardino e ha giocato e insegnato tennis fino a oltre 80 anni. Uno sport che è sempre stato la sua vita, quando ha dovuto smettere di giocare ha continuato a seguire tutti i match in televisione. Per i giovani tennisti era un pozzo di esperienza e di ricordi.

Addio Franco

E' entrato al Tc Venezia, in lungomare Marconi, da bambino ed è diventato un tennista conosciuto a livello nazionale. Nato il 20 maggio 1925, all'età di 5 anni è approdato al TC Venezia come raccattapalle sotto la guida di Weiss maestro austriaco di grande classe che ben presto a poco a poco trasmette al piccolo Franco il suo stile. Diventa così un piccolo maestro che tutti ammiravano per eleganza e classe doti invidiate anche da Pietrangeli. Negli anni 50 allena i migliori giocatori d Italia Merlo, Cucelli e poi Sirola ed i numeri uno delle nazioni che partecipano alle Targhe Volpi al Tc Venezia per proseguire poi la sua attività di maestro in molti circoli da Trento a Napoli.

A Milano all'Ambrosiano è stato richiesto dalla allora numero uno italiana Lea Pericoli desiderosa di apprendere il suo rovescio considerato da tutti gli addetti il migliore d'Italia. Ha continuato poi la sua professione al Lido di Venezia al Tennis club Lido ed infine al TC Venezia come giocatore e poi come frequentatore vista l età ormai avanzata. Era un maestro dal carattere un po' difficile perché troppo sincero che non illudeva ma che donava tutto ciò che poteva a chi mostrava umiltà è passione per questo sport. Lascia la moglie Anna e i figli Massimiliano e Nicola e tutti coloro che gli hanno voluto bene. I funerali verranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di Sant'Antonio.