VIGONOVO - Federico Serra aveva appena 47 anni. Era papà di un bambino e marito di Giamaica. La famiglia era il centro della sua vita. Ha combattuto strenuamente per oltre tre anni contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. E' deceduto nella prima mattinata di ieri all'interno dell'Hospice del centro Nazareth di Zelarino, dove era ricoverato da qualche giorno per ricevere cure palliative che gli potessero alleviare le sofferenze. Nativo della frazione Tombelle, lavorava nel settore elettrico. Da una dozzina d'anni era andato a vivere con Giamaica in via Isonzo, nel capoluogo Vigonovo, nella casa dove è successivamente nato il figlio. Proprio per proteggere il figlio, ha vissuto la malattia con estrema discrezione e riservatezza.

Sono in tanti a ricordarlo a Vigonovo mentre passeggiava amorevolmente con la famiglia, ma era molto conosciuto anche a Tombelle, dove ritornava ogni volta che voleva incontrarsi con gli amici di sempre. Col figlio aveva un vero connubio e per lui stravedeva. «Era una persona splendida e sempre disponibile», ricorda il titolare del Bar Birillo di Tombelle, l'unico locale pubblico della frazione e luogo frequentato nel tempo libero da Federico.

GRANDE CORAGGIO

«Ha vissuto la malattia in maniera molto riservata, quasi non volesse disturbare le persone con il racconto della sua triste malattia», gli fa eco una persona che risiede nella stessa palazzina di via Isonzo. Oltre al figlio e alla moglie, lascia i genitori e la sorella Katia. Essendo la chiesa di Santa Maria Assunta di Vigonovo chiusa per il pericolo di crollo del soffitto, i suoi funerali avranno luogo alle 15 di mercoledì 1 febbraio nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso di Tombelle, luogo che Federico ha comunque frequentato fin da giovane.