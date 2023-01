VIGO - La comunità di Laggio piange la prematura scomparsa di Stefano Pedevilla, aveva 58 anni e una malattia che non gli ha permesso di realizzare i suoi sogni. Lavorava con un incarico importante in Veneto Strade, si era sempre speso per la comunità impegnandosi con il mondo del volontariato pur mantenendo un atteggiamento molto riservato, il padre, morto da tempo, aveva gestito la macelleria del paese. Sportivo e sindacalista, era rappresentante Uiltrasporti, lascia le sorelle Carla e Maria Grazia, i nipoti, i cognati e gli amici. Una fine tanto repentina quanto improvvisa che ha ammutolito i tanti che lo conoscevano e stimavano. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio odierno, 19 gennaio, a Vigo alle 14.30 nella Chiesa Pievanale di San Martino.