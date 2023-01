MESTRE - Ha lottato per un anno contro quel male, senza mai perdere la speranza e il suo sorriso. Gianpaolo Ardizzon, 48 anni, se ne è andato giovedì scorso. Originario di Pieve di Soligo (Treviso), a Venezia aveva prima studiato, a Ca' Foscari, dove aveva ottenuto la laurea in Scienze naturali, e poi aveva trovato lavoro. Poco dopo la laurea, infatti, era stato assunto da una società di Marghera. Nella terraferma veneziana aveva trovato anche l'amore: qui, infatti, aveva conosciuto quella che poi, nel 2012, sarebbe diventata sua moglie, Erica Pollazzon, e madre dei suoi due bambini di quattro e due anni. Da qualche tempo lavorava alla Quaeris di Breda di Piave come data analyst. Un lavoro che aveva scoperto tardi ma che gli piaceva molto: si occupava delle procedure di raccolta, validazione e analisi dei dati, «di creazione di report e di applicazioni web orientate alle ricerche di mercato», si legge nella sua biografia sul sito dell'azienda. Da Marghera, la famiglia poi si era spostata poi in centro a Mestre, in Riviera Marco Polo.

LA MALATTIA

Un anno fa, la terribile notizia della malattia. Una sorta di deja vu per Gianpaolo, che aveva già avuto a che fare con un tumore nel 2003. Questa volta, però, la malattia l'aveva preso al cervello. Dopo la diagnosi, Ardizzon si era sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale dell'Angelo, poi chemio e radioterapia. Un lungo percorso che sembrava aver dato i suoi frutti. «Dopo la riabilitazione sembrava stare meglio ricorda la moglie - abbiamo passato l'estate insieme e sembrava stare bene». Alla fine, però, la ricaduta fino al decesso di giovedì.

La sua morte è stato un duro colpo per tutti gli amici e conoscenti: in tanti, lunedì, si sono presentati alla chiesa della Beata Vergine Addolorata per dargli l'ultimo saluto.

LE PASSIONI

Appassionato di montagna e motori, con Erica condivideva l'amore per la due ruote. «Eravamo entrambi motociclisti - racconta Erica - abbiamo deciso di smettere quando sono nati i bambini». Aveva sostituito le gite in moto con le passeggiate in alta quota, che adorava fare con la moglie e i figli e con il cane, l'ultimo arrivato in casa. «Amava aggiornarsi sempre - continua la moglie - era un appassionato dello studio e dei libri. Amava la sua famiglia ed era una persona sempre sorridente, mancherà a tanti».