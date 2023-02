MESTRE - È morto il dottor Francesco Sannito, medico della vecchia guardia dell'ospedale Umberto I, ginecologo stimato e per qualche tempo anche primario facente funzione nel 2006. Originario di Borgoricco, aveva iniziato la carriera a Camposampiero e nel 1976 era arrivato a Mestre dove sarebbe rimasto per 32 anni facendo nascere più di 3 mila bambini.

Addio dottor Sannito

Era andato in pensione nel 2009, poco dopo il passaggio all'Angelo. Aveva 78 anni. «Abbiamo iniziato assieme e poi siamo stati colleghi per tutti quegli anni. Sannito era un medico di grande esperienza. Fuori dal lavoro, una persona affabile», lo ricorda Nello Gobbin, con cui si era passato il testimone alla guida provvisoria del reparto. «Tempi ben diversi da adesso, avevamo un reparto vecchio, con i bagni in corridoio e le stanze da sei racconta Onofrio Lamanna, già direttore dell'Umberto I . Sannito era un volto storico dell'ospedale, ha saputo reggere le sorti della Ginecologia in una fase in cui molte donne preferivano partorire a Villa Salus, dove nascevano 1.200 bambini all'anno, mentre all'Umberto I erano 800. Un collega che ha operato sempre con dedizione, un medico affidabile che molto ha dato alla sanità».

«I funerali saranno celebrati a Belluno scrive il figlio Mariano Mio papà ha lasciato una lettera con la richiesta di una cerimonia privata alla quale siano presenti solo i parenti stretti».