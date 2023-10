«Siamo pervasi da un senso di impotenza». Fiori e commozione al corteo in ricordo delle vittime della strage di Mestre

MESTRE - Un gruppo di cittadini di Marghera ha sostato stamani, sabato 7 ottobre, sotto il cavalcavia di Mestre, rendendo omaggio alle 21 vittime dell'incidente del bus.

Un corteo, composto da una cinquantina di persone, mobilitate attraverso una pagina Facebook della frazione veneziana, si è formato all'inizio di via Fratelli Bandiera fino al punto dov'è caduto il bus, deponendo un fiore, recitando una preghiera o un oggetto in ricordo dei morti e per i feriti.

«È un momento di tristezza per la nostra comunità, ciascuno di noi è pervaso dal senso di impotenza davanti a ciò che è accaduto. Oggi, insieme a tanti cittadini che hanno voluto essere presenti, vogliamo rivolgere il nostro pensiero a chi non c'è più e alle persone rimaste ferite», ha commentato il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, intervenuto in rappresentanza dell'amministrazione comunale.