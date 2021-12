Speedline, 600 verso il licenziamento, summit con Regione e Mise. Sindacati: «La proprietà deve incontrarci, non delegare consulenti».

VENEZIA - I sindacati di categoria hanno partecipato all'incontro sulla situazione della Speedline di Santa Maria di Sala presso l'unità di crisi della Regione Veneto alla presenza dell'assessore al lavoro Elena Donazzan e il Ministero dello Sviluppo Economico in collegamento con Stefano D'Addona. Sul tavolo, come moto, ci sono lo spostamento dello stabilimento all'estero e ben 600 licenziamenti. All'incontro hanno presenziato anche città metropolitana di Venezia, sindaco di Santa Maria di Sala e Confindustria Venezia. Per Cgil, Cisl e Uil «continua a mancare la proprietà che ha delegato nuovamente la referente risorse umane di Speedline e gli advisor presenti in collegamento da remoto. Abbiamo ribadito la nostra richiesta di parlare con la proprietà. Gli svizzeri di Ronal ci devono ascoltare e devono assumersi le proprie responsabilità. Non siamo disponibili ad un confronto con consulenti che hanno un mandato chiuso e limitato».

APPROFONDIMENTI SANTA MARIA DI SALA Speedline, bloccata la fabbrica. Anche Confindustria boccia Ronal:... SANTA MARIA DI SALA Speedline: Ronal diserta l'incontro. Chiusura confermata, via dal... PADOVA Sit-in per i lavoratori, i sindacati bloccano i camion: saltano le... SANTA MARIA DI SALA Speedline a rischio chiusura, sciopero lampo. Lunedì... SANTA MARIA DI SALA Speedline, produzione verso l'estero: a rischio 605 posti di... ECONOMIA PAY Speedline in bilico, a rischio 600 posti

Con Donazzan e il Mise si è fatto il punto della vicenda e «si lavorerà insieme per costruire una proposta da fare che possa dare un futuro all'azienda». Le Rsu, nel frattempo, «hanno pianificato la dichiarazione di sciopero suddivisa su giornate e per reparti» e stanno organizzando «una manifestazione dei dipendenti di Speedline per la mattinata del 19 dicembre a Santa Maria di Sala».