Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA La Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia), eccellenza dell'automotive del Veneto, potrebbe chiudere. La multinazionale svizzera Ronal sarebbe in procinto di annunciare lo stop della produzione nello storico stabilimento veneziano che produce cerchi in lega per auto per spostare le attività in Polonia e Spagna entro il 2022. A rischio 605 posti di lavoro. La notizia è un fulmine a ciel sereno ed è rimbalzata da Roma,...