Speedline, quattro offerte, una esclusa da Ronal: il dossier il 2 maggio al ministero

SANTA MARIA DI SALA - Ci sarebbero, con proprie offerte vincolanti, a rilevare il sito produttivo di Speedline , azienda produttrice di cerchi per il settore automobilistico di(Venezia), una delle tre riguardante anche l'azienda. Lo comunicano le organizzazioni sindacali precisando cheavrebbe avanzato anch'esso una proposta ma con caratteristiche non vincolanti mentre uno dei primi tre soggetti sarebbe stato escluso dalla società cedente, la svizzera, intenzionata a dismettere il sito veneziano in cui oggi operano circa 400 addetti. «La motivazione dell'esclusione - riferiscono i sindacati - sembra essere attribuita ad una richiesta troppo elevata da sostenere per la cessione. Qualunque sia il motivo, riteniamo, che per la delicatezza del momento e senza voler favorire qualcuno a discapito di altri, ma lavorando per aumentare le possibilità di vendita, sia indispensabile vedere tutti e tre i potenziali investitori con le stesse modalità. Per questo motivo, la Rsu ha proclamato lo stato di agitazione e l'interruzione di tutte le interlocuzioni in azienda, ed è stato chiesto un incontro urgente alla Regione Veneto». Il dossier sarà all'attenzione anche del Ministero per il Made in Italy il prossimo 2 maggio.