SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA) - Grave incidente alle 22 di martedì 13 febbraio a Santa Maria di Sala: un'auto si è schiantata contro un platano, nel'impatto il muso della vettura si è deformato, tre ragazzi sono rimasti feriti. Lo schianto è avvenuto in via Stradona.

I pompieri, arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza l’Audi A3, mentre i tre ragazzi a bordo sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in ospedale: due feriti lievi e un codice di media gravità.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.