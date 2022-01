Speedline, Ronal ha ritirato la decisione di chiudere lo stabilimento, in 800 respirano

VENEZIA - È stata ritirata la decisione della multinazionale svizzera Ronal di chiudere lo stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia). Lo ha comunicato l'amministratore delegato del gruppo, questo pomeriggio, 7 gennaio, al termine dell'incontro in videoconferenza convocato dal Mise per la vertenza. Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti della Fiom e della Cgil nazionali e veneziana. Speedline, produttrice di cerchioni in lega per auto sportive e di lusso, impiega oltre 800 lavoratori tra diretti, somministrati e nell'indotto.

I sindacati

«La revoca della decisione - affermano Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive Fiom, Silvia Spera, Area Politiche Industriali Cgil, Manuela Musolla, segretaria Fiom di Venezia e Ugo Agiollo, segretario Cgil di Venezia - permette di aprire una trattativa vera, che deve partire dall'analisi della situazione, individuarne le cause e trovare soluzioni con due obiettivi fermi: il mantenimento delle produzioni e la garanzia dell'occupazione. Le lavoratrici e i lavoratori hanno garantito negli anni, e anche nelle ultime settimane, l'impegno che ha permesso all'azienda di avere un prodotto di altissima qualità, da qui è necessario partire». Dopo l'incontro di oggi si apre un percorso con tavoli tecnici assieme a Mise, Ministero del Lavoro e istituzioni locali. «E' chiaro - agiungono i sindacalisti - che la crisi della Speedline, come quella di altre aziende come Gkn, Gianetti Ruote, Caterpillar, sono il termometro di quanto sta accadendo nel settore dell'automotive e della scelta del Governo di non intervenire, mettendo a rischio 50 mila posti di lavoro. E' urgente la ripartenza del tavolo dell'automotive per non perdere un settore fondamentale per l'occupazione e l'economia del nostro Paese».

IL SINDACO

«Noi staremo vigili su questa cosa, perché noi abbiamo amato questa azienda da molti, molti anni, ed è un'azienda che ci fa onore» commenta il sindaco metropolitano di Venezia, Luigi Brugnaro «Ci possono essere momenti di crisi e si possono superare. Ovviamente siamo qui proprio per questo. Penso che il governo debba fare la sua parte, chiedo che il Ministero sia sempre presente perché questa, ripeto, è una funzione inevitabile. Se ci sono fondi adesso non nella nuova legge finanziaria bisogna metterli a disposizione. Servono dei tempi molto rapidi perché se questa questione la risolviamo subito in tempi veloci la prendiamo ancora».