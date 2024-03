Portogruaro, aperti due nuovi sottopassi sulle linee ferroviarie. Zaia: «Finiti i disagi dei passaggi a livello»

PORTOGRUARO - «Grazie all'intervento andiamo a rendere più efficiente il servizio di trasporto su ferro, riqualificando, al tempo stesso, il tessuto viario urbano». Queste le parole del presidente del Veneto Luca Zaia, oggi a Portogruaro per l'inaugurazione di due nuovi sottopassi ferroviari. Alla cerimonia presenti anche il Commissario Straordinario di Governo e Vicedirettore Generale Operation RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, Vincenzo Macello, e il Commissario straordinario prefettizio del Comune di Portogruaro, Iginio Olita.

Investimento da oltre 14 milioni di euro

«Un'opera - ha ricordato Zaia - per un investimento complessivo di 14,6 milioni di euro, di cui 8,1 milioni finanziati dalla Regione, 2,3 milioni dal Comune di Portogruaro e i restanti 4,2 milioni da Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta di opere attese dal territorio e realizzate grazie alla sinergia tra RfiI e le amministrazioni locali» ha continuato il governatore. «Con questi interventi viene portato a termine il programma di soppressione di cinque passaggi a livello nel Comune di Portogruaro - ha spiegato Zaia -, tre dei quali lungo la linea Mestre-Trieste, sulle vie Noiare (km 57+138), Ronchi (km 60+473) e Villastorta (km 61+090), e due lungo la Treviso-Portogruaro, sulle vie Noiare (km 50+188) e Santa Elisabetta (km 49+565), quest'ultimo con la realizzazione di un cavalcaferrovia. Finalmente - ha concluso - andiamo a porre fine ai disagi causati dai passaggi a livello qui come in varie parti del Veneto, risolvendo numerose criticità sia dal punto di vista viabilistico che della sicurezza e ambientale, garantendo una maggior efficienza del trasporto ferroviario».