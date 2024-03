A Portogruaro inaugurati due nuovi sottopassi, Zaia: «Si chiude un progetto da 14 milioni euro»

PORTOGRUARO - Più di 14 milioni di euro per la realizzazione dell'opera pubblica, che risolverà i molti disagi alla viabilità legati alla presenza dei passaggi a livello. Sono stati inaugurati oggi, giovedì 14 marzo, a Portogruaro, altri due nuovi sottopassi, entrambi parte di un progetto più ampio che ne prevede quindici. Presente all'inaugurazione il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha ricordato come con questo intervento «andiamo a porre fine ai disagi causati dai passaggi a livello qui come in varie parti del Veneto, risolvendo numerose criticità sia dal punto di vista viabilistico che della sicurezza e ambientale, garantendo una maggior efficienza del trasporto ferroviario».

L'inaugurazione è stata anche l'occasione per fare il punto sui lavori che riguardano la terza corsia. «Si sta andando avanti per il tratto di 8 kilometri da Alvisopoli a Portogruaro e siamo a buon punto.

Dall'altro abbiamo il grande tratto da San Donà a Portogruaro, cantiere impegnativo che prevede, compreso il casello di San Stino, quasi 980 milioni di euro. Si sta provvedendo all'allargamento dei dieci cavalcavia con l'abbattimento dei 32 fabbricati acquisiti per pensare di completare tutto l'itinerario della terza corsia in una delle autostrade più incidentose d'Italia. Fallito il sogno di Treviso capitale della cultura? «Si rispettano i verdetti, siamo sportivi fino in fondo. Siamo quelli delle Olimpiadi! Non va mandato al macero il dossier, va recuperato e ci dobbiamo ripresentare un'altra volta. Prima o poi ce la faremo».