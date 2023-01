CAVALLINO-TREPORTI - «Scriverò al ministro dell'Interno sollecitando l'invio di maggiori rinforzi anche nei mesi invernali». A parlare è la sindaca di Cavallino, Roberta Nesto, i riferimenti sono per quanto accaduto la notte di Capodanno alla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Ca' Ballarin, presa di mira da un gruppo di vandali che hanno lanciato dei potenti petardi sul tetto danneggiandolo. E non solo. Dei residenti hanno infatti scoperto che sono stati esplosi dei colpi di pistola scacciacani attorno alla chiesa mentre per concludere l'opera c'è stato anche chi ha orinato contro le pareti dell'edificio. Senza dimenticare che lungo via della Fonte, nella stessa frazione, sono stati fatti anche esplodere i new jersey impiegati per delimitare il cantiere del vicino ponte. Insomma, una serie di sfregi che, a una settimana di distanza, continuano a suscitare una forte indignazione. «Lo ribadisco ancora una volta dice la prima cittadina questo non è divertimento: chi pensa di passare una serata danneggiando le proprietà altrui, si sbaglia di grosso. Questo è stato il modo peggiore per iniziare l'anno, oltre ai danni di Ca' Ballarin sono stati fatti esplodere anche dei bidoni nel parco di Ca' Savio, alla fine questa bravata si ripercuoterà nella tasche di tutti i cittadini. Ma la questione, se vogliamo, è ancora più profonda e apre il dibattito anche alla necessità di maggiori controlli e a un numero maggiori di rinforzi nei nostri comuni».



PORTAVOCE DEL LITORALE

Ed è su questo fronte che la sindaca litoranea vuole incentrare la propria azione. «Mi riferisco a tutti i comuni della costa prosegue Roberta Nesto I fatti delle ultime settimane, un po' ovunque, hanno confermato la necessità di alzare ulteriormente il controllo dei nostri territori anche nei mesi invernali. Ormai sollecitare l'invio degli aggregati estivi tra luglio e agosto non basta più. Le nostre città sono vive tutto l'anno e hanno necessità di potenziare i presìdi di sicurezza, ed è per questo che scriverò, anche come presidente dei sindaci della costa, al ministro dell'Interno: gli organici delle forze dell'ordine vanno potenziati anche d'inverno in modo da prevenire anche le situazioni registrate a Capodanno». Per questo caso specifico il Comune sta valutando di presentare una denuncia, in questo senso molto dipenderà dall'esito delle indagini svolte anche visionando le immagini di video-sorveglianza comunale. «Noi continueremo anche ad investire proprio nel potenziamento della rete di telecamere conclude Roberta Nesto ma nel frattempo gli autori di questo raid vandalico farebbero bene a presentarsi al Comune o al parroco per alleggerire la loro posizione».