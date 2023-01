CAVALLINO-TREPORTI - Uno scherzo di pessimo gusto o una bravata. La sostanza non cambia, al pari dei danni ancora tutti da quantificare ma che rischiano di essere ingenti. Vandali in azione, lanciata una bomba carta, o comunque un petardo potentissimo, sul tetto della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Ca' Ballarin. È accaduto la notte di San Silvestro. L'effetto della deflagrazione ha fatto cadere a terra alcune tegole, danneggiando parte della membrana di isolamento.

Ad entrare in azione sarebbe stato un gruppo di giovani del litorale che evidentemente non aveva nulla di meglio da fare per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Probabilmente gli stessi che hanno fatto danneggiato i new jersey in plastica che delimitavano il vicino cantiere del nuovo ponte e fatto esplodere anche i bidoni per la raccolta rifiuti nel parco di Ca' Savio. Una serie di danni scoperti ieri mattina: sono stati alcuni parrocchiani ad allertare il parroco don Fabio Miotto, che si divide tra le parrocchie di Ca' Vio, Ca' Ballarin e Cavallino.

IL BOATO

«L'esplosione è avvenuta attorno a mezzanotte spiega don Fabio chi abita vicino alla chiesa ha sentito un boato molto forte, non era quello del classico petardo ma qualcosa di molto più potente, forse una bomba carta. I vetri delle case vibravano, lo spavento per i residenti è stato notevole».

Ieri la constatazione dei danni mentre la parrocchia si rivolgerà ad una ditta locale per il ripristino del tetto. «Delle tegole sono finite a terra e si è danneggiato anche una parte di isolamento prosegue il sacerdote ci faremo fare un preventivo. Con un petardo hanno fatto scoppiare anche una pianta che era presente all'ingresso della chiesa, il sottovaso è finito tra i rami di un albero. Mi hanno poi riferito che sono stati fatti esplodere anche dei new jersey, questo non è divertimento è altro. Mi auguro che gli autori abbiano la forza di chiedere scusa, però va detto i nostri giovani non sono tutti così: c'è anche una parte che sa divertirsi e rispettare gli altri, ma che fa meno rumore rispetto ad una minoranza più rumorosa».

LE INDAGINI

Danneggiati anche i bidoni di un parco pubblico di Ca' Savio. Dura la reazione dell'Amministrazione comunale che ora non esclude di presentare una denuncia contro ignoti, anche se le telecamere di videosorveglianza potrebbero aver ripreso gli autori del raid. «Divertirsi danneggiando le proprietà altrui non è accettabile commenta il sindaco Roberta Nesto - Questi gesti vanno sempre condannati. Nei prossimi giorni assieme alle forze dell'ordine faremo un controllo dalle varie telecamere per individuare i colpevoli. Invito coloro che hanno fatto questi danni, in particolare nella chiesa di Ca' Ballarin, a mettersi in contatto con don Fabio o con il Comune. Nel frattempo un impegno costante da anni intrapreso continuerà anche nel 2023: potenziare le telecamere».