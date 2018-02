di Marco Corazza

ANNONE V. (Ve) - Si rompe la ralla del tir, il rimorchio si sgancia e si schianta contro un platano. Lo spettacolare incidente è accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 16 sulladi Annone Veneto. Il conducente del mezzo, di una ditta di, stava percorrendo la statale tra. Giunto in prossimità dell'incrocio che porta verso Annone, dal camion si è sganciato il rimorchio. Fortunatamente non stava transitando nessuno in quel momento, altrimenti le conseguenze potevano essere ben più gravi.Il rimorchio infatti ha proseguito la corsa, finendo violentemente contro uno dei tanti platani che costeggiano l'importante arteria. Nel botto è poi finito parzialmente nel fossato laterale. Sul posto si sono precipitati idi Portogruaro con i carabinieri di, diretti dal maresciallo Gianluca Fasulo. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico è andato in tilt. Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe accaduto per la rottura della ralla che collega il pesante mezzo al rimorchio.