Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: 31enne muore schiacciato

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINTO CAOMAGGIORE (VENEZIA) - Si schiantano con la Passat, lui rimane incastrato e lei, che si trovava alla guida, finisce in ospedale. L'incidente è accaduto verso le 19.15 in via Venezia a San Biagio di Cinto Caomaggiore. Secondo una prima sommaria ricostruzione la conducente dell'auto ha perso il controllo finendo all'interno di un fossato. Nel botto l'auto si è capovolta e l'uomo che si trovava sul posto del passeggero è morto. La vittima, D.Z. 31 anni di Cinto, è deceduta all'istante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro che stanno cercando di recuperare il corpo. Ferita la donna che è stata portata in ospedale.