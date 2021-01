Scuola, in Veneto e Friuli Venezia Giulia superiori a casa fino al 31 gennaio. Nel resto d'Italia si parte il 7 al 50 per cento

VENEZIA - Veneto e Friuli Venezia Giulia, come anticipato domenica dal Gazzettino, sono intervenute con proprie ordinanze per posticipare le lezioni in presenza alle scuole superiori. Fino a fine gennaio gli studenti proseguiranno quindi con la didattica a distanza, mentre nel resto d'Italia ci sarà il rientro in classe con le lezioni in presenza al 50%. Il quadro dei contagi e del numero delle vittime da Covid ha indotto i presidenti a proseguire con la didattica a distanza malgrado fosse già pronto il piano rientro e il potenziamento dei trasporti.

Ad annunciare che in Veneto le scuole rimarranno chiuse fino al 31 è stato il presidente Luca Zaia durante il punto stampa di oggi annunciando la nuova ordinanza. «Non ci sembra prudente - ha detto Zaia - in una situazione epidemiologica coem quella che c'è in Italia riaprire le scuole. Questo è ciò che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi».

Anche in Friuli Venezia Giulia, la Regione impone lo stop alla ripartenza delle lezioni in presenza alle superiori. Il quadro epidemiologico al momento non consente il ritorno tra i banchi degli studenti, nemmeno al 50 per cento. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa sui piani legati ai trasporti del presidente Massimiliano Fedriga questa mattina.

