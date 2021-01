Luca Zaia in diretta. Nuova ordinanza: «Scuole superiori chiuse fino al 1 febbraio»

Luca Zaia torna in diretta dopo una "pausa" a cavallo del nuovo anno. Il rpesidente della Regione Veneto presenta tutte le notività sulla pandemia da Covid sul nostro territorio, i numeri e le misure. Su ogni decisione gravita l'incognita della decisione che prenderà Roma in merito al colore da assegnare al Veneto dopo il 7 gennaio: il rischio arancione sembra sempre più concreto, ma eventualmente per quanto e per quali ragioni? Già, perché i 21 parametri hanno sempre garantito al nostro territorio il colore giallo, e bisognerà capire, nel caso, quali indici sono così cambiati da giustificare il passaggio da una fascia all'altra.

Intanto diventa sempre più dirimente il nodo scuola: sempre dal 7 si dovrebbe ripartire, ma sarà davvero così? Stamani il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha annunciato: tutto fermo fino al primo febbraio, scuole superiori chiuse fino a quella data. La stessa decisione è stata presa da Luca Zaia per il Veneto.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

3 milioni 300mila tamponi fatti ad oggi, 1 milione e 900mila test rapidi. Positivi 1682 in più nelle ultime 24 ore (12,69% perentuale sui tamponi fatti), positivi 266mila 946 da inizio pandemia, 3459 ricoverati in totale (400 in terapia intensiva, 3059 in area non critica). 6813 (+50 nelle 24 ore) i decessi. Vaccinate 16.748 (43% del magazzino) persone.

Veneto atipico

Ieri giornata in videoconferenza, conclusa con una nottura con governatori e Governo, con Boccia e Speranza. Il tema è quello della preoccupazione per l'Italia che è in ritardo di 2 settimane sulla curva epidemiologica europea. Nonostante le restrizioni i contagi aumentano, ad esempio in Germania, e i nuovi positivi sono molti, la Gran Bretagna è balzata a 60mila al giorno. Siamo obbligati a non sottovalutare la situazione, noi in Veneto abbiamo una situazione atipica: le curve non stanno crescendo, siamo in un altopiano, ma le curve, parimenti, non stanno calando nonstante questi 20 giorni di restrizioni che avremo al 7 gennaio. Noi il virus inglese ce lo abbiamo, ne abbiamo la certezza, lo abbiamo trovato in più casi: non ha sintomi più gravi ma è molto più contagioso. Qualcosa non torna, le restrizioni servono ma nonostante questo i contagi non calano. Dobbiamo fare squadra, ridurre al minimo le occasioni di contagio.

Ristori certi

Spero che ogni misura adottata preveda una forma di ristoro per le nostre imprese, questa pandemia ci sta mettendo in ginocchio dal punto di vista economico.

Modifica dei parametri

Il Governo vuole modificare alcuni paramentri in previsione dell'arrivo di una terza ondata, se si fa deve essere incontrovertibile, e un istante dopo non ci siano obiezioni. Deve essere chiaro che non si deva dar atto alle migliaia di discussioni alle quali abbiamo assistito per settimane.

In Veneto la situazione degli ospedali è importante, prendiamo in carico tutti i cittadini, e ringrazio uomini e donne della Sanità.

Rt sopra 1 per la zona arancione

Saranno gli scienziati a decidere, si parla dell'indicatore Rt a 1 per far scattare la zona arancione, ma sarebbero una decina a ricadere in questo parametro, ma va detto che l'Rt nazionale è già sopra l'1.

Nuova ordinanza

Scuole chiuse in Veneto fino a febbraio

Chiusura delle scuole superiori, viste le previsioni della situzione epidemiologica, non ci sembra pridente lasciarle aperte, la didattica a distanza è procrastinata fino al 1 febbraio. Il 7 non sappiamo che classificazione avremo, rischiamo di aprire le scuole giovedì e dover richiudere il venerdì quando escono le fasce.

Positivi "fantasma"

Abbiamo persone in quarantena che si danno alla macchia, che danno numeri di telefono sbagliati, che non si fanno trovare a casa: rispettate le regole, è una preghiera, la velocità di uscita dalla pandemia è direttamente proporzionale all'impegno dei cittadini.

La situazione in Veneto

Il dottor Luciano Flor, Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto, interviene in diretta: il provvedimento coinvolge 117mila studenti e 18mila docenti e tecnico amministrativi. Il tema degli ospedali - Da quasi un mese siamo in una situazione di stabilità per i ricoveri in area non critica, ci siamo stabilizzati, tanti pazienti dimettiamo e guariamo, tanti entrano come nuovi ammalati, e negli ultimi 15 giorni, nonostante le chiusure il dato non si è modificato. Avremo anche nuovi ricoveri in rianimazione, perché finché non cala il numero in area non critica non cala neppure quello in rianimazione.

