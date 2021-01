Scuola, in Friuli slitta la riapertura. Fedriga annuncia: tutto rimandato al 1 febbraio

TRIESTE - Ora è ufficiale. La Regione, come anticipato domenica dal Gazzettino, impone lo stop alla ripartenza delle lezioni in presenza alle superiori. Il quadro epidemiologico al momento non consente il ritorno tra i banchi degli studenti, nemmeno al 50 per cento. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa sui piani legati ai trasporti.

Ora il presidente Fedriga dovrà firmare l'ordinanza. Il 7 gennaio, quindi, non si torna a scuola in presenza alle superiori. La data ipotizzata, che entra anche nel documento ufficiale, è quella del 1 febbraio, che coincide con la fine del primo quadrimestre scolastico.

I NUMERI

Da settembre a dicembre sono stati 2.860 i contagi correlati alla scuola. Nel dettaglio, 503 docenti, 1908 studenti, 120 dipendenti di diversa natura e 329 persone che gravitano attorno al mondo dell'istruzione. La maggior parte dei casi tra gli allievi (749) è riscontrata nella fascia d'età tra i 14 e i 19 anni.

