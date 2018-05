Scooter si schianta su camion fermo: effetto catapulta, 20enne ricoverato

di Marco Corazza

PORTOGRUARO - Si è schiantato con il motorino contro il camion fermo a bordo strada: unè grave in ospedale. Il giovane, residente a, è ricoverato in ospedale Mestre. Tutto è successo verso le 17.40 di oggi pomeriggio sulla Statalea Summaga di Portogruaro. In sella allo scooter il giovane non si è accorto del pesante mezzo, schiantandosi. Un botto violento che hail ragazzo sulla strada. Soccorso, è stato portato in ospedale con l'elicottero del Suem. Tutto è ora al vaglio della Polizia locale.