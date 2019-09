Schianto tra tir in A4, poco dopo stesso incidente nel senso opposto

di Marco Corazza

lungo la A4 tra San Stino e Portogruaro in entrambi le direzione, code e rallentamenti.tra mezzi pesanti oggi pomeriggio in autostrada. Il primo poco dopo le 16 nel tratto compreso, al chilometro 441 in direzione di Trieste. Tre i mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma lacon le code che si sono estese fino a Cessalto. Poco dopo è accaduto un altro incidente, nel senso opposto. Anche in questo caso sono tre i Tir che sono rimasti coinvolti in un tamponamento, sempre senza feriti. I disagi non sono mancati anche in direzione Venezia, in una giornata di traffico intenso, già segnata da un incidente nel primo pomeriggio.