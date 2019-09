Auto schiacciata sotto a un Tir: un ferito grave, autostrada chiusa

di Marco Corazza

SAN STINO - L'auto finisce sotto al Tir, gli occupanti dei veicolo rimangono incastrati e l'autostrada chiusa. L'incidente è accaduto nel pomeriggio verso le 13.15 lungo il tratto della A4 compreso tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Portogruaro, in direzione di Trieste.Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno trovato l'auto e gli occupanti incastrati sotto al Tir. Difficile per loro intervenire a causa del traffico molto sostenuto. Per questo la Polizia stradale di San Donà ha chiuso l'autostrada. Sul posto anche i sanitari di Treviso arriva con l'elicottero.L'autostrada è stata riaperta dopo poco meno di un'ora.