OLMI DI SAN BIAGIO DI CALLALTA - Incidente mortale alle 12 di oggi, 28 ottobre, in via Bagnon a Olmi: una persona è rimastasotto uned ha perso la vita. La vittima è un 66enne di San Biagio, T.M.L'incidente è avvenuto nell'azienda agricola "Gardin", durante delle manovre con un trattore agricolo all'interno della proprietà, G.G. di San Donà di Piave (Venezia), in fase dinon si è accorto della presenza della vittima, travolgendolo. Il 66enne è stato subito soccorso ed elitrasportato all'ospedale di Treviso. Alle 13 il decesso in ospedale.Sul posto il personale dell'arma di San Biagio di Callalta, unitamente a quello dello SPISAL.