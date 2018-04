Schiacciato dal cingolato in campeggio: grave un operaio

di Marco Corazza

ERACLEA - Ladal: un operaio del campeggio finisce in ospedale. E' accaduto oggi pomeriggio verso le 15 al campeggiodi. L'uomo stava lavorando per sistemare il campeggio, in vista della apertura prevista nelle prossime settimane. Per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri, l'uomo è finito sotto ai cingoli di un mezzo operativo con una gamba. Subito è stato soccorso dai colleghi, che hanno allertato il 118.Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con idi San Donà. Liberato dai cingoli, è stato stabilizzato e trasferito ina San Donà. Sottoposto alla diagnostica, per lui sono emerse delle fratture esposto dell'arto. Intanto al campeggio sono arrivati i tecnici dellodell'azienda sanitaria che dovranno valutare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.