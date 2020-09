Schianto fra le auto di due amiche all'incrocio: entrambe ferite, finiscono in ospedale

Ultimo aggiornamento: 17:33

Una mancata precedenza all'incrocio, due auto si schiantano: due amiche finiscono all'ospedale. L'incidente è accaduto oggi pomeriggio, sabato 12,. Due le auto - di due amiche - si sono scontrateall'incrocio tra le vie Delfino e Saturno al Lido dei Pini. Una delle due conducenti è rimasta bloccata nello schianto all’interno della propria Citroen C3.Sul posto sono arrivati icon i sanitari del, arrivati con due ambulanze. Entrambe le donne,, sono state trasferite al Pronto soccorso di Portogruaro per la diagnostica. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia locale del Distretto Veneto est che hanno chiuso la strada e avviato le indagini di rito.Coinvolta ma senza conseguenze anche una terza auto.