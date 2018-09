L'ex assessore Pavan: «Ho ricevuto minacce, temo per me e la mia famiglia»

di Gianni Prataviera

SAN STINO - «Ho ricevuto minacce fisiche, di più non dico».Valentina Pavan, ormai ex assessora all'Istruzione del Comune di San Stino, che ha pubblicato un post offensivo nel profilo facebook del ministro dell'Interno Matteo Salvini in relazione alla vicenda dei migranti della nave Diciotti, e che ricoscendo il proprio errore si è dimessa, conferma le minacce: «Ho ricevuto diversi attacchi anche se non li ho contati. Alcuni contengono precise minacce fisiche rivolte a me e ai miei famigliari». Poche parole le sue, che lasciano intendere l'atmosfera pesante che l'ex amministratrice, nominata solo da pochi mesi nella giunta Cappelletto, si trova a vivere in questi giorni insieme ai suoi cari. Valentina Pavan non dà altri elementi per far capire in cosa consistono le minacce. Come riferito ieri, medita una denuncia: «Sto valutando il da farsi». Ammette: «Ho paura».