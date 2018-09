Salvini alla sedia elettrica, Zaia: «L'assessore ha fatto bene a dimettersi, è il minimo»

VITTORIO VENETO (TREVISO) - «Le dimissioni sono state il minimo: parlare di sedia elettrica va ad evocare concetti che non possiamo condividere». Così il governatore del Venetoha commentato oggi la notizia delle dimissioni dell'assessore comunale di San Stino di Livenza,, dopo il clamore suscitato dal suo post «Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor ministro» rivolto al vicepremier Matteo Salvini.«Questo vale non perchè l'assessore in questione non ha la mia idea politica - puntualizza Zaia - se fosse stato un leghista avrebbe dovuto fare la stessa cosa, dimettersi. È giusto che lo abbia fatto - conclude - e questo atto pone la parola fine alla polemica e spero che non ci sia nessuno che vada a imitare fatti come questo».