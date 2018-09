«Salvini, fortunato che la sedia elettrica è stata abolita», è bufera sull'assessore Il sindaco: «La Lega fa ben di peggio»

Tutti i servizi sul Gazzettino del 13 settembre

SAN STINO - "Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor ministro". Bufera sul post firmato da, assessore all'Istruzione del comune di San Stino di Livenza, retto dal centrosinistra: reazioni sdegnate da parte della Lega, a partire dal vicepresidente della Regione Veneto,Il post è stato pubblicato sui social, ma è poi stato rimosso.La Pavan rispondeva a una considerazione del ministro dell'Interno sull'indagine a suo carico relativa al. "Indagato per sequestro di immigrati? Scopriamolo insieme", aveva scritto Salvini allegando il filmato con l'apertura della busta della Procura.Il sindacodel Comune risponde così: «Mi pare si stia montando un caso sul nulla. Un commento fuori luogo sicuramente, ma che nulla ha a che vedere con il lavoro e l'impegno dell'assessore. Se ci si appiglia su questo significa che a San Stino problemi più gravi non ce ne sono e la Lega non sa dove parare...».